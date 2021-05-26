В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил сокращение предельной численности работников секретариата правительства примерно на 10%
Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.
"Сегодня на очередном заседании правительства было принято постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров Украины". Этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органах исполнительной власти", - написал Немчинов.
В секретариате правительства появятся новые подразделения - по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.
В результате одобренных изменений, по словам министра, предельная численность работников в секретариате Кабинета министров уменьшится ориентировочно на 10%.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" сократит почти треть штата центрального офиса.