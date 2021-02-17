Кабмин предлагает проводить перепись населения в Украине каждые 10 лет

Одним из нововведений станет возможность проведения переписи через Интернет

Одним из нововведений станет возможность проведения переписи через Интернет

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров во время заседания 17 февраля одобрил внесение изменений в законодательство, чтобы урегулировать вопрос электронного переписи населения.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности". Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения", - говорится в сообщении.

Правительство предлагает Раде внести изменения в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения" и законодательно установить сроки проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Дата и сроки проведения переписи будут определяться Кабинетом министров.

Перепись населения хотят проводить с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, в том числе и с возможностью граждан заполнять документацию через Интернет.

Государственная служба статистики будет иметь право получать от государственных органов из национальных электронных информационных систем данные, которые необходимы для проведения переписи.

Напомним, ранее стало известно, когда власть начнет подготовку к Всеукраинской переписи населения.