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16 декабря 2020, 12:26 27

В Одессе инициируют проведение региональной переписи населения

16 декабря 2020, 12:26 27
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Проект будет "пилотным" с последующим использованием приобретённого опыта на всей территории Украины
Проект будет "пилотным" с последующим использованием приобретённого опыта на всей территории Украины
Фото пресс-службы Одесской ОГА
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Председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий обсудил с ведущим учёным, академиком НАН Украины и профессором Эллой Либановой необходимость проведения региональной переписи населения. Наряду с другими, принято также решение направить официальное обращение к правительству с целью привлечения господдержки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

Решение об инициативе провести региональную перепись населения в области принял председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий после обсуждения с ведущим учёным, академиком НАН Украины и профессором Эллой Либановой необходимости её проведения.

В соответствии с принципами ООН, перепись населения является уникальным источником социально-демографических данных и позволяет получить самую подробную информацию с разнообразными характеристиками населения на общегосударственном, региональном и международном уровнях, - подчёркивается в пресс-службе ОГА.

Сергей Гриневецкий подчеркнул, что значительные демографические, экономические и миграционные процессы существенно повлияли на количественный и качественный состав населения. Перепись необходима для повышения эффективности работы в регионе.

По результатам рабочей встречи решено инициировать проведение региональной переписи населения с предоставлением проекта статуса "пилотного" с последующим использованием приобретённого опыта на всей территории Украины.

Соответственно принятому решению определены основные шаги и поставлены задачи руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

Учитывая важность наличия информации о демографическом составе Одесской области как для региона, так и для страны в целом, принято также решение направить официальное обращение к правительству с целью привлечения господдержки.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда власть начнет подготовку к Всеукраинской переписи населения.

Одесская область ОГА перепись населения регионы Кабмин
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