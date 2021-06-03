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03 июня 2021, 12:19 357

Верховная Рада приняла "налог на Google"

03 июня 2021, 12:19 357
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Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Соответствующий законопроект поддержали 283 народных депутата.

Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Также предполагается, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.

Предполагается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, как Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Ранее сообщалось, что парламент 3 июня во время заседания разблокировал подписание закона №2195 об онлайн-торгах землей.

ВР законопроект интернет налоги НДС

 
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