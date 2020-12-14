Стало известно, когда власть начнет подготовку к Всеукраинской переписи населения

Перепись запланировано на 2023 год

Перепись запланировано на 2023 год

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Власть начнет в 2021 году подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.

"Мы приняли на заседании правительства решение, которое позволит провести в 2023 году Всеукраинскую перепись населения, а значит, в 2021 году мы начнем подготовку, в 2022 году можно будет забюджетировать основные расходы и в 2023 году это провести", - сказал Немчінов.

Он подчеркнул, что для того, чтобы это реализовать, надо внести изменения в законодательство.

"Но в случае принятия таких изменений мы сможем провести любые срезы в течение кратчайшего времени и значительно дешевле, чем это может быть", – подчеркнул чиновник.

Напомним, правительство определилось с датой проведения переписи населения 9 декабря.