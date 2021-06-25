Всеукраїнський перепис населення проводитимуть онлайн – Немчінов

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Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Як повідомив Немчінов за підсумками онлайн-засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, було вирішено актуалізувати цифровий картографічний матеріал для потреб перепису, а також модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування.

Окрім цього, потрібно запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера телефону (мобільного) у підсистемі збирання переписних даних під час Інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Всеукраїнського перепису населення через Інтернет), - написав Немчінов.

Як повідомлялося в лютому, Кабмін пропонує проводити перепис населення в Україні кожні 10 років. Одним із нововведень стане можливість проведення перепису через Інтернет.

Наприкінці минулого року в Одесі ініціювали проведення регіональної перепису населення. Проєкт буде "пілотним" з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України.

14 грудня минулого року стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення. Перепис заплановано на 2023 рік.