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25 червня 2021, 16:08 307

Всеукраїнський перепис населення проводитимуть онлайн – Немчінов

25 червня 2021, 16:08 307
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Фото з відкритих джерел
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Всеукраїнський перепис населення проводитимуть онлайн з ідентифікацією за мобільним номером

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Як повідомив Немчінов за підсумками онлайн-засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, було вирішено актуалізувати цифровий картографічний матеріал для потреб перепису, а також модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування.

Окрім цього, потрібно запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера телефону (мобільного) у підсистемі збирання переписних даних під час Інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Всеукраїнського перепису населення через Інтернет), - написав Немчінов.

Як повідомлялося в лютому, Кабмін пропонує проводити перепис населення в Україні кожні 10 років. Одним із нововведень стане можливість проведення перепису через Інтернет.

Наприкінці минулого року в Одесі ініціювали проведення регіональної перепису населення. Проєкт буде "пілотним" з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України.

14 грудня минулого року стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення. Перепис заплановано на 2023 рік.

перепис населення міністр інтернет онлайн Олег Немчінов

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