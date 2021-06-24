Райсуд в Запорожье заключил в тюрьму "вора в законе" из списка СНБО

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Орджоникидзевский районный суд города Запорожья приговорил к трем годам лишения свободы "вора в законе" по кличке Принц. Он включен в санкционный список СНБО

Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции Украины в Facebook, передает RegioNews.

Представитель верхушки криминального мира из санкционного списка СНБО признан виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

Рассмотрев материалы уголовного производства по сути и выслушав доводы правоохранителей, суд признал "вора в законе" виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия, - говорится в сообщении.

26 мая этого года суд принял решение о заключении "Принца" под стражу сроком на 60 суток.

Как сообщалось, 21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против " воров в законе".