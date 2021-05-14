СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе" - Зеленский

Их наложили после принятия соответствующего закона

Их наложили после принятия соответствующего закона

Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает RegioNews.

Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", - сообщил Зеленский.

По его словам, после принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе.

Также СНБО наложил санкции на 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

Зеленский отметил, что все они "известны во всем мире, а большинство из них находится сейчас не в Украине". Также он утверждает, что среди них уменьшилось количество тех, кто сейчас находится в Украине на свободе, с 34 до 17 человек.

Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начали пользоваться ряд непонятных лиц", - сказал он.

Напомним, 2 апреля, стали известны имена топ - 10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

20 апреля стало известно, что, по информации СМИ, Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов. Двое из них под санкциями СНБО.