17:13  14 мая
Суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста
15:41  14 мая
Комитет Рады рекомендует депутатам ликвидировать "Укроборонпром"
17:56  14 мая
Боевики на Донбассе осуществили 4 нарушения режима тишины – штаб ООС
UA | RU
UA | RU
14 мая 2021, 18:30 207

СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе" - Зеленский

14 мая 2021, 18:30 207
Читайте також українською мовою
Их наложили после принятия соответствующего закона
Их наложили после принятия соответствующего закона
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает RegioNews.

Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", - сообщил Зеленский.

По его словам, после принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе.

Также СНБО наложил санкции на 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

Зеленский отметил, что все они "известны во всем мире, а большинство из них находится сейчас не в Украине". Также он утверждает, что среди них уменьшилось количество тех, кто сейчас находится в Украине на свободе, с 34 до 17 человек.

Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начали пользоваться ряд непонятных лиц", - сказал он.

Напомним, 2 апреля, стали известны имена топ - 10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

20 апреля стало известно, что, по информации СМИ, Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов. Двое из них под санкциями СНБО.

санкции СНБО Владимир Зеленский криминал заявление воровство

Обыски у коммунальщиков Киева продолжаются: ГБР заинтересовалось "Жилинвестстроем" и " Киевским городским БТИ"
14 мая 2021, 18:15
ОП готовит масштабную пресс-конференцию ко второй годовщине президентства Зеленского
14 мая 2021, 17:34
Все территориальные громады должны иметь собственные Стратегии развития – Олег Синегубов
14 мая 2021, 15:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram