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21 мая 2021, 20:04 23

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе"

21 мая 2021, 20:04 23
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»

Текст документа обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в указе.

Президент возложил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова функцию контроля за выполнением решения , введенного в действие этим документом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии была обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

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