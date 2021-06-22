11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
08:11  22 июня
За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 16:08 187

Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова остается под стражей апелляционный суд

22 июня 2021, 16:08 187
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения обвиняемому, который находится под арестом по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

22 июня коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда от 7 июня, который продлил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, - отметили в апелляционном суде.

Сообщается, что обвиняемый будет находиться под стражей минимум до 5 августа 2021 года.

Напомним, 3 июня 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая.

Как сообщалось, 4 июня 2019-го суд арестовал двух полицейских по подозрению в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Более чем через год, в ноябре 2020-го генпрокурор надеялась на вынесение "уже в этом году" приговора по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.

31 мая 2021-го относительно убийства Кирилла Тлявова генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства.

убийство ребенок суд апелляция полиция

Стали известны подробности ночной драки со стрельбой в Николаеве
22 июня 2021, 14:12
На Ивано-Франковщине хулиган устроил стрельбу в ресторане
21 июня 2021, 17:46
Во Львове внедорожник протаранил авто полиции, которое сопровождал в больницу младенца
21 июня 2021, 13:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram