Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова остается под стражей апелляционный суд

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Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения обвиняемому, который находится под арестом по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

22 июня коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда от 7 июня, который продлил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, - отметили в апелляционном суде.

Сообщается, что обвиняемый будет находиться под стражей минимум до 5 августа 2021 года.

Напомним, 3 июня 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая.

Как сообщалось, 4 июня 2019-го суд арестовал двух полицейских по подозрению в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Более чем через год, в ноябре 2020-го генпрокурор надеялась на вынесение "уже в этом году" приговора по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.

31 мая 2021-го относительно убийства Кирилла Тлявова генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства.