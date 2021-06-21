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21 июня 2021, 13:50 5

Во Львове внедорожник протаранил авто полиции, которое сопровождал в больницу младенца

21 июня 2021, 13:50 5
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Фото6 Игорь Зинкевич Фейсбук
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Во Львове 20 июня, почти в полночь, на перекрестке площади торговой и площади разные произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и внедорожника Jeep.

Об этом пишет издание Depo со ссылкой на патрульную полицию Львовской области. Передает RegioNews.

Предварительно, травмированы два пешехода и три полицейских.

На линию 102 в 23 часов 15 минут обратился взволнованный отец и сообщил, что их 9-месячному ребенку очень плохо, она задыхается и попросил помощи добраться до больницы.

Также родители вызвали такси. Все приехали одновременно и патрульные, включив проблесковые маячки красного и синего цвета начали сопровождение.

На перекрестке, остановились все автомобили и пешеходы чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель внедорожника не пропустил автомобиль патрульных.

Также во время столкновения авто вылетели на пешеходную зону где сбили девушку и парня, известно, что они живы, но травмированы.

На месте происшествия работали следователи по ДТП, которые установят все обстоятельства произошедшего. Ребенка доставили в больницу и передали в руки медиков.

Напомним, в ночь на 18 июня на бульваре Дружбы народов в Киеве автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Львов ДТП авария полиция скорая помощь

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