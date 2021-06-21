Во Львове внедорожник протаранил авто полиции, которое сопровождал в больницу младенца
Во Львове 20 июня, почти в полночь, на перекрестке площади торговой и площади разные произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и внедорожника Jeep.
Об этом пишет издание Depo со ссылкой на патрульную полицию Львовской области. Передает RegioNews.
Предварительно, травмированы два пешехода и три полицейских.
На линию 102 в 23 часов 15 минут обратился взволнованный отец и сообщил, что их 9-месячному ребенку очень плохо, она задыхается и попросил помощи добраться до больницы.
Также родители вызвали такси. Все приехали одновременно и патрульные, включив проблесковые маячки красного и синего цвета начали сопровождение.
На перекрестке, остановились все автомобили и пешеходы чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель внедорожника не пропустил автомобиль патрульных.
Также во время столкновения авто вылетели на пешеходную зону где сбили девушку и парня, известно, что они живы, но травмированы.
На месте происшествия работали следователи по ДТП, которые установят все обстоятельства произошедшего. Ребенка доставили в больницу и передали в руки медиков.
Напомним, в ночь на 18 июня на бульваре Дружбы народов в Киеве автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.