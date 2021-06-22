Стали известны подробности ночной драки со стрельбой в Николаеве

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В полиции рассказали о подозреваемых и пострадавших в результате массовой драки со стрельбой в центре Николаева. Сейчас правоохранители подозревают четырех человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, в результате конфликта, который произошел возле бара по улице Соборная между двумя группами людей, ранения в грудь получили двое мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один из них на утро самостоятельно покинул медицинское учреждение", - отметили правоохранители.

Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы - ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой области.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний винничанин", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. Фигуранты дела от дачи показаний отказываются, а также не желают рассмотрения уголовного производства. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.