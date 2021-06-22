11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
08:11  22 июня
За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 14:12 267

Стали известны подробности ночной драки со стрельбой в Николаеве

22 июня 2021, 14:12 267
Читайте також українською мовою
Фото: novosti-n.org
Читайте також
українською мовою

В полиции рассказали о подозреваемых и пострадавших в результате массовой драки со стрельбой в центре Николаева. Сейчас правоохранители подозревают четырех человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, в результате конфликта, который произошел возле бара по улице Соборная между двумя группами людей, ранения в грудь получили двое мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один из них на утро самостоятельно покинул медицинское учреждение", - отметили правоохранители.

Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы - ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой области.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний винничанин", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. Фигуранты дела от дачи показаний отказываются, а также не желают рассмотрения уголовного производства. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.

стрельба Николаев конфликт полиция медики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua