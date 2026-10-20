СБУ заочно сообщила о подозрении "доверенному лицу" Путина в Мелитополе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Артему Шарлаю - руководителю "отдела по работе с религиозными организациями" оккупационной администрации РФ на захваченной части Запорожской области

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, он помогал российским спецслужбам выявлять проукраински настроенных верующих и религиозные общины, не подчиняющиеся Русской православной церкви. Ему инкриминируют военные преступления.

По материалам дела, Шарлай был уполномочен местным представителем оккупационных властей составлять для ФСБ списки проукраински настроенных прихожан. Эти данные, как утверждают стражи порядка, российские силовики использовали для проведения рейдов против священнослужителей и членов религиозных общин.

Во время таких облав оккупанты похищали людей с улиц и собственных жилищ и арестовали их в местных тюрьмах. По данным СБУ, задержанных подвергали пыткам — в частности, избивали и душили, надевая пакеты на голову. Так российские военные пробовали вынудить представителей религиозных общин поддерживать оккупационную власть.

В СБУ также отметили, что Шарлай в 2014 году поддержал подконтрольные России вооруженные группировки на востоке Украины, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к оккупационной администрации в Мелитополе.

В 2024 году он стал "доверенным лицом" Владимира Путина во время президентских выборов в России на временно оккупированной территории.

Следователи СБУ заочно сообщили Шарлаю о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. Правоохранители принимают меры по привлечению подозреваемого к ответственности.

Напомним, что в Херсонской области двух жительниц региона — 58-летнюю женщину и ее 26-летнюю дочь — заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в организации и проведении псевдореферендума в оккупированном селе Бургунка.