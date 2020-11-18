Генпрокурор надеется на вынесение уже в этом году приговора по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

Дело уже год как в суде

Дело уже год как в суде

Фото из открытых источников

В Переяслав-Хмельницком горрайонном суде сегодня началось очередное заседание по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, слушания назначены на 18, 19 и 20 ноября.

Об этом написала в своем Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает RegioNews.

Дело об убийстве Кирилла Тлявова: 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. В Переяслав-Хмельницком горрайонном суде только что началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства, - написала Венедиктова.

Генпрокурор отмечает, что дело о гибели 5-летнего малыша от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как пошло в суд. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места происшествия и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, заключения судебных экспертиз.

В начале 2020 года еще будучи т.и.о. Директора ГБР я встречалась с бабушкой Кирилла. Уже в Офисе Генпрокурора держу на контроле публичное обвинение в этом деле, - отметила чиновница.

Она добавила, что обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток по постановлению суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний находится под присмотром матери.

Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання В Переяслав-Хмельницькому... Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, November 18, 2020

Генпрокурор выразила надежду, что "пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле".

Напомним, ранее сообщалось, что в июне в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали.