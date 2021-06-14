ГФС арестовала корпоративные права компаний, связанных с Медведчуком

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На корпоративные права группы компаний, завозивших нефтепродукты из России, наложен арест. Речь идет об АЗС сети Glusco

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook, передает RegioNews.

ГФС напоминает, что в марте 2021 года налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС. Речь идет об АЗС сети Glusco, которая, по данным СМИ, тесно связана с окружением политика Виктора Медведчука, в отношении которого недавно украинские власти ввели санкции.

ГФС сообщает, что должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Как говорится в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортированного топлива в таможенных декларациях отражались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Обнаружено горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен, - сообщает ГФС.

Как отмечается в сообщении, "во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и служебных лиц этих 28 предприятий совершить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам - с целью избежания от ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства”.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен, - сообщает ГФС.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, 11 марта проводились массовые обыски на сети автозаправок, которые СМИ связывают с Медведчуком. Расследовали сделку с уклонением от уплаты налогов на 240 млн грн.