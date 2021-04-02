Дело рекордной взятки 5 млн долларов передали в суд

В июне прошлого года злоумышленники пытались подкупить руководство НАБУ и САП

В июне прошлого года злоумышленники пытались подкупить руководство НАБУ и САП

Фото: НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт против группы лиц, которые пытались передать взятку в размере 5 млн долл. руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что среди обвиняемых - первый заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии, а также бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины.

12-13 июня 2020 года правоохранители разоблачили "на горячем" трех человек сразу после передачи 5 млн долл. взятки для последующей передачи руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского.

Его подозревают в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, который был выдан ПАО "Реал Банк", и легализации этих средств.

Напомним, детективы НАБУ 12 июня этого года задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела относительно разворовывания стабилизационного кредита "Реал-банка".

1 декабря расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.