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11 июня 2021, 17:08 37

На Волыни разоблачили масштабную схему незаконного растаможивания "евроблях"

11 июня 2021, 17:08 37
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Фото: ДБР
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Работники Государственного бюро расследований задержали руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который за сумму в 600 долларов "помогал" водителям растаможивать автомобили на иностранной регистрации

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждое такое авто он получал 600 долларов США", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители зафиксировали многочисленные факты получения пограничником взяток.

Ему сообщили о подозрении, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других чиновников таможни.

Напомним, ранее у одного из начальников таможенного поста Волыни изъяли более 700 тыс. долл.

Волынская область таможня коррупция взятка евробляхи

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