На Волыни разоблачили масштабную схему незаконного растаможивания "евроблях"
Работники Государственного бюро расследований задержали руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который за сумму в 600 долларов "помогал" водителям растаможивать автомобили на иностранной регистрации
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждое такое авто он получал 600 долларов США", - говорится в сообщении.
Известно, что правоохранители зафиксировали многочисленные факты получения пограничником взяток.
Ему сообщили о подозрении, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других чиновников таможни.
Напомним, ранее у одного из начальников таможенного поста Волыни изъяли более 700 тыс. долл.