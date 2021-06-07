Фигурантка дела о миллионной взятке НАБУ и САП пошла на сделку со следствием

Фото НАБУ

Фигурантка дела о многомиллионной взятке руководству НАБУ и САП в интересах экс-министра экологии Злочевского Елена Мазурова пошла на сделку со следствием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания Высшего антикоррупционного суда 7 июня.

О сделке со следствием на заседании в понедельник сообщил адвокат Мазуровой. Это известие стало неожиданностью для защиты других обвиняемых.

Прокурор САП подтвердил заключение сделки.

В связи с этим адвокат подал ходатайство о выделении материалов в отношении Мазуровой в отдельное производство.

Судья ходатайство защитника Сергея Титаренко удовлетворил. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления суда огласят 11 июня.

Как сообщалось, 1 декабря прошлого года расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено. Троим подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

2 апреля этого года дело рекордной взятки в 5 млн долларов передали в суд. В июне прошлого года злоумышленники пытались подкупить руководство НАБУ и САП.