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07 июня 2021, 21:13 5

Фигурантка дела о миллионной взятке НАБУ и САП пошла на сделку со следствием

07 июня 2021, 21:13 5
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Фото НАБУ
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Фигурантка дела о многомиллионной взятке руководству НАБУ и САП в интересах экс-министра экологии Злочевского Елена Мазурова пошла на сделку со следствием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания Высшего антикоррупционного суда 7 июня.

О сделке со следствием на заседании в понедельник сообщил адвокат Мазуровой. Это известие стало неожиданностью для защиты других обвиняемых.

Прокурор САП подтвердил заключение сделки.

В связи с этим адвокат подал ходатайство о выделении материалов в отношении Мазуровой в отдельное производство.

Судья ходатайство защитника Сергея Титаренко удовлетворил. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления суда огласят 11 июня.

Как сообщалось, 1 декабря прошлого года расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено. Троим подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

2 апреля этого года дело рекордной взятки в 5 млн долларов передали в суд. В июне прошлого года злоумышленники пытались подкупить руководство НАБУ и САП.

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