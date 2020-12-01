Расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено

Сегодня троим подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления

Сегодня троим подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

1 декабря 2020 года трем подозреваемым в попытке подкупа руководства НАБУ и САП открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд.

Среди подозреваемых - первый заместитель начальника ГУ ГНС в г.Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Расследование в отношении организатора преступления — экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генпрокуратурой Национальному бюро по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, - напоминают в НАБУ.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру. Поскольку местонахождение экс-чиновника не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно — направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и посредством телефонной связи.

Уголовное производство относительно попытки подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировано 3 июня 2020 года, то есть от момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло только 9 дней. Спешка лиц, которые передавали взятку, связывалась с приближением дня рождения экс-министра.

Напоминаем, эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается вероятной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" (подконтрольного на тот момент преступной организации с участием чиновников времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру, - сообщают в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что САП обжаловала решение суда в деле Злочевского.