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02 октября 2020, 16:59 2

Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях

02 октября 2020, 16:59 2
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины о государственном бюджете на 2020 год", который позволяет Кабинету Министров отменять ограничения на зарплаты в государственных компаниях.

Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Подписанный Зеленским документ дает право Кабмину на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.

Запрещено отменять ограничения в случае, когда такая отмена может привести к нарушению конституционных прав и свобод.

Напомним, министры будут получать ограниченные зарплаты, несмотря на решение КСУ, такое решение озвучил премьер Денис Шмигаль.

29 апреля зарплаты на госпредприятиях ограничили, в Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса.

В августе суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина.

Владимир Зеленский зарплаты карантин чиновники Офис президента
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