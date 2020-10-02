Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины о государственном бюджете на 2020 год", который позволяет Кабинету Министров отменять ограничения на зарплаты в государственных компаниях.
Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Подписанный Зеленским документ дает право Кабмину на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.
Запрещено отменять ограничения в случае, когда такая отмена может привести к нарушению конституционных прав и свобод.
Напомним, министры будут получать ограниченные зарплаты, несмотря на решение КСУ, такое решение озвучил премьер Денис Шмигаль.
29 апреля зарплаты на госпредприятиях ограничили, в Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса.
В августе суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина.