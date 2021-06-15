На Кировоградщине шахтеры вышли на бессрочную акцию протеста
Работники Ингульской шахты объявили о бессрочной акции протеста: сейчас задолженность по заработной плате составляет 169 миллионов гривен
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
Среди основных требований представителей трудового коллектива: выплата 169 млн грн зарплатного долга и обеспечение устойчивой работы предприятия.
Участники акции перекрыли трассу возле села Бережинка. Акция объявлена бессрочной до выполнения требований горняков.
Также сообщается, что на собрании трудового коллектива шахты "Ингульская" ГП "Восток ГОК" были сформировали требования к администрации предприятия, a именно:
- Выплатить задолженность по зарплате работникам предприятия за апрель 2021 года и май 2021 года в полном объеме.
- Привести рабочие места и условия труда в полное соответствие с нормами действующего законодательства.
- Не допустить преследования работников, которые принимали участие в протестах в поддержку своих требований и отстаивания заработной платы и Конституционных прав на труд ГП "Восток ГОК” (не привлечении к любым видам юридической ответственности).
- В срок до 31 июля пересмотреть тарифы и оклады, дифференциально рассмотреть повышение тарифов окладов различным категориям работников за счет снижения окладов 5-6 категории и в соответствии с отраслевым соглашением.
- В случае невыполнения требований в установленный законом срок зарегистрировать коллективно трудовой спор.
Напомним, 21 декабря 2020 года работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат. Из-за невыплаты зарплат шахтерам урановых шахт открыли дело.