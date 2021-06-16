Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до конца лета

Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Украине улучшилась, карантиные ограничения продлят до 31 августа

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям Евросоюза, однако "нужно быть готовыми ко всему".

Правительство официально продолжит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий, и медицинская система должна оставаться мобилизованной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят продлить карантин на все лето.

Также ученые рассказали, какой будет смертность в Украине после COVID-пандемии.