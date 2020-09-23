Министры будут получать ограниченные зарплаты, несмотря на решение КСУ
Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает RegioNews.
"С принятием решения Конституционным судом относительно заработных плат чиновников и государственных служащих Кабинет министров, я лично, остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не более 5 средних зарплат", - сказал он.
При этом он сообщил, что зарплаты заместителей министров и других чиновников также подпадают под это ограничение.
"Я прошу всех министров контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты людей, которые работают на государство, соответствовали тем уровням о которых мы говорили и которые приемлемы экономической ситуации", - добавил он.
Напомним, в августе суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина.