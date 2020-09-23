Министры будут получать ограниченные зарплаты, несмотря на решение КСУ

Такое решение озвучил премьер Денис Шмигаль

Такое решение озвучил премьер Денис Шмигаль

Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

"С принятием решения Конституционным судом относительно заработных плат чиновников и государственных служащих Кабинет министров, я лично, остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не более 5 средних зарплат", - сказал он.

При этом он сообщил, что зарплаты заместителей министров и других чиновников также подпадают под это ограничение.

"Я прошу всех министров контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты людей, которые работают на государство, соответствовали тем уровням о которых мы говорили и которые приемлемы экономической ситуации", - добавил он.

Напомним, в августе суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина.