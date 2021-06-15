Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках Прут и Днестр

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении гидрологической ситуации и ее развитии на водоемах страны

Об этом сообщается на сайте ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, вечером 15 и в течение суток 16 июня, в связи с добеганием паводковой волны, ожидается продолжение подъемов уровней воды (над уровнями на 8 часов 15 июня): на участке р. Прут Черновцы-госграница на 0,3 - 0,8 м, на участке Днестра Нижнев – Залещики – 0,8-1,3 м, без негативных последствий, - говорится в сообщении.

Также спасатели добавляют, что вечером 15 июня на р. Прут возле г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 230-280 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов 15 июня составлял 211 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 520-670 м3/с, без негативных последствий.

Кроме этого, вечером 15 и в течение суток 16 июня, в связи с добеганием паводковой волны, ожидается продолжение подъемов уровней воды (над уровнями на 8 часов 15 июня): на участке р. Прут Черновцы-госграница на 0,3 - 0,8 м, на участке Днестра Нижнев – Залещики – 0,8-1,3 м, без негативных последствий.

Как сообщалось, вчера в Украине из-за непогоды без света остались более 60 населенных пунктов. Вследствие осложнения погодных условий, а именно порывов ветра и гроз, сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Это привело к обесточиванию 62 населенных пунктов в 7 областях.

10 июня в Мелитополе из-за ливней подтопило дома.