В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе

Фото "Полтавщина"

Дерево упало на летнюю террасу кафе в центре Полтавы через несколько секунд после того, как оттуда ушли посетители

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

В воскресенье около 15 часов в Полтаве поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе.

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто не пострадал.

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