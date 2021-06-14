В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе
Дерево упало на летнюю террасу кафе в центре Полтавы через несколько секунд после того, как оттуда ушли посетители
Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.
В воскресенье около 15 часов в Полтаве поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.
Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе.
Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто не пострадал.
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