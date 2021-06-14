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14 июня 2021, 10:55 170

В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе

14 июня 2021, 10:55 170
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Фото "Полтавщина"
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Дерево упало на летнюю террасу кафе в центре Полтавы через несколько секунд после того, как оттуда ушли посетители

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

В воскресенье около 15 часов в Полтаве поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе.

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто не пострадал.

Как сообщалось, на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.

Также в Карпатах в середине июня выпал снег. В понедельник, 14 июня, на высокогорье Карпат наблюдается зимняя погода: выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0°C.

деревья непогода происшествия Полтава ветер

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