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14 июня 2021, 10:44 2488

На Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией

14 июня 2021, 10:44 2488
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Фото: ГСЧС
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В Луганской области молния убила двух мужчин, которые собирали грибы в лесу

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС в Луганской области.

В лесополосе неподалеку с. Замуловка Северодонецкого района обнаружены 2 трупа мужчин, которые предположительно погибли в результате попадания молнии", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что если человек оказался в лесу, не стоит прятаться от грозы на возвышении.

"Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина погиб от удара молнии.

гроза ГСЧС спасатели труп Луганская область

 
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