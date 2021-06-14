На Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией
В Луганской области молния убила двух мужчин, которые собирали грибы в лесу
Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС в Луганской области.
В лесополосе неподалеку с. Замуловка Северодонецкого района обнаружены 2 трупа мужчин, которые предположительно погибли в результате попадания молнии", - говорится в сообщении.
Спасатели предупредили, что если человек оказался в лесу, не стоит прятаться от грозы на возвышении.
"Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте", - добавили в ГСЧС.
Напомним, ранее на Харьковщине мужчина погиб от удара молнии.
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