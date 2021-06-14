На Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией

Фото: ГСЧС

В Луганской области молния убила двух мужчин, которые собирали грибы в лесу

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС в Луганской области.

В лесополосе неподалеку с. Замуловка Северодонецкого района обнаружены 2 трупа мужчин, которые предположительно погибли в результате попадания молнии", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что если человек оказался в лесу, не стоит прятаться от грозы на возвышении.

"Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина погиб от удара молнии.