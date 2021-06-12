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12 июня 2021, 16:11 10

В Днепре остаются подтопленными 21 дом и 100 дворов - ГСЧС

12 июня 2021, 16:11 10
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Фото: ГСЧС
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По состоянию на субботу, 12 июня, в Днепре остаются подтопленными 21 частных жилых домов и 100 домохозяйств. Спасатели продолжают проводить работы по ликвидации последствий непогоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 21 частный жилой дом и 100 домохозяйств. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Всего со 2 июня в результате дождей и поднятием уровня воды в русле р. Гнилокиш частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.

Кроме того, спасатели предупредили, что до конца дня 12 июня в городе Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности первый (желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.

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