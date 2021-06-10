В Мелитополе из-за ливней подтопило дома

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что на улице Костенко во дворе одного из домов настолько критическая ситуация, что откачка воды невозможна.

"Бойцы ГСЧС с помощью автомобиля САРМ-Л перевезли жителей дома к родственникам”, - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за минувшие сутки в Мелитополе спасатели шесть раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды.

Постоянно происходит подтопление частных домов. Бойцы ГСЧС с помощью мотопомп откачивают воду.

По прогнозам синоптиков, днем 10 июня в городе Запорожье и на территории Запорожской области ожидаются грозы, местами град, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, накануне в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной.