В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
В Мелитополе из-за сильных ливней подтопило частные дома
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
Отмечается, что на улице Костенко во дворе одного из домов настолько критическая ситуация, что откачка воды невозможна.
"Бойцы ГСЧС с помощью автомобиля САРМ-Л перевезли жителей дома к родственникам”, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, за минувшие сутки в Мелитополе спасатели шесть раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды.
Постоянно происходит подтопление частных домов. Бойцы ГСЧС с помощью мотопомп откачивают воду.
По прогнозам синоптиков, днем 10 июня в городе Запорожье и на территории Запорожской области ожидаются грозы, местами град, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, накануне в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной.