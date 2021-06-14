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14 июня 2021, 09:11 113

В Украине из-за непогоды без света остались более 60 населенных пунктов

14 июня 2021, 09:11 113
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Фото: из открытых источников
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Вследствие осложнения погодных условий, а именно порывы ветра и грозы, сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Это привело к обесточиванию 62 населенных пунктов в 7 областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

В частности, наибольшее количество населенных пунктов, где произошли отключения - во Львовской области (30). В Киевской области таких населенных пунктов 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщают спасатели, по состоянию на 7 час. 14 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах вследствие осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 11 частных жилых домов и 70 домохозяйств.

Напомним, недавно в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.

спасатели ГСЧС погода электричество область

 
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