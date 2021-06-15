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15 июня 2021, 14:41 2

Дело Шеремета: суд отложил заседание до 22 июня

15 июня 2021, 14:41 2
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Фото из открытых источников
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Шевченковский райсуд Киева отложил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых - Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко - на 22 июня

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд постановил отложить судебное заседание на 12:00 22 июня 2021 года, - сказала Голуб.

В заседание явились все обвиняемые, защитник Антоненко Станислав Кулик, адвокат Дугарь Виталий Коломиец, прокурор и представители потерпевших. Но не явились некоторые защитники обвиняемых, в частности, и адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, который подал в суд ходатайство об отложении этого судебного заседания.

Кузьменко попросила суд поддержать ходатайство своего защитника и отложить рассмотрение дела.

Со стороны Дугарь также поступило в суд ходатайство, чтобы она принимала участие в следующем судебном заседании по видеоконференцсвязи из-за сдачи государственных экзаменов.

Поэтому суд отложил рассмотрение дела на 22 июня. Голуб объявила, что в следующем заседании Дугарь будет участвовать в режиме видеоконференции.

Также председательствующая судья отметила, что после этого заседания следующее по этому делу запланировано на 29 июня.

Как сообщалось, 1 июня суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Ранее, 18 мая, в "деле Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугарь.

суд Павел Шеремет Юлия Кузьменко Дело Шеремета Яна Дугарь Андрей Антоненко

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