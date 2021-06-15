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15 июня 2021, 14:02 157

ГБР разоблачило коррупционную схему на Галицкой таможне, задержали двух сотрудников

15 июня 2021, 14:02 157
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Фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований разоблачили чиновников Галицкой таможни на систематическом получении взяток, у них изъяли 10 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, сотрудники пункта пропуска "Шегини" Галицкой таможни систематически требовали в деньги у граждан за прохождение таможенного контроля.

Они обещали не создавать искусственные помехи при ввозе в Украину грузов, в частности, экспресс-посылок.

13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки. Работникам ГБР пришлось провести силовую спецоперацию, чтобы попасть на территорию пункта пропуска для проведения следственных действий. Во время обысков изъяты наличные в размере примерно 10 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удалось подтвердить три эпизода получения взяток работниками таможни. Также правоохранители проверяют факты причастности руководства таможни с этой схеме и возможные нарушения на других таможнях.

Задержанным сообщили о подозрении, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили масштабную схему незаконного растаможивания "евроблях".

ГБР взятка таможня уголовное дело задержание коррупция

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