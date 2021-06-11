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11 июня 2021, 11:03 8

В списки обмена пленными россияне включают несуществующих людей - Арестович

11 июня 2021, 11:03 8
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины смогли установить только 16 человек из списка на обмен пленными, который подали представители России в Трехсторонний контактной группе

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews.

Он напомнил, что начиная с июля 2020 года списки пленных формируются 19 числа каждого месяца.

Они подают практически 90 человек, а реально СБУ установила 16. Они крутят эту волынку, потому что русские приучены торговать головами. Чечня научила, затем Сирия добавила. 16 человек из 90. Наши подтверждены все, их - 16. Это длинная история. И почему не идет обмен - потому что эту историю направляют на прямые переговоры "ЛНР" с "ДНР", - утверждает Арестович.

Также он заявил, что на временно оккупированных территориях есть люди, которые не связаны с военным конфликтом, однако незаконно удерживаются.

Статья, которую им предъявили "органы" самопровозглашенных республик, например, кража, разбой, неуплата алиментов. Поэтому сложно паритетно обменять", - подытожил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил. что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

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