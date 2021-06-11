Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины

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В пятницу, 11 июня, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что огонь оккупанты открывали вблизи Водяного на Приазовье и в направлении Опросного. Также были зафиксированы обстрелы возле населенного пункта Южное.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сообщили на передовой.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, были зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня.