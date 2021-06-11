08:54  11 июня
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
08:32  11 июня
Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
08:11  11 июня
На Донбассе за сутки зафиксировано 12 нарушений "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 июня 2021, 14:11 736

На Киевщине задержали пропагандистку, которая призывала к вводу войск РФ

11 июня 2021, 14:11 736
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Жительницу Киевской области оперативники СБУ подозревают в антиукраинской пропаганде. Женщина используя онлайн-платформы международных общественных инициатив, призвала к вводу войск РФ на территорию Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что женщина администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизировала" аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

По данным спецслужбы, она размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России.

Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Также распространяла материалы, которые дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС.

Полученные во время досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

Ранее сообщалось, что телеканал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды.

Украина РФ война СБУ территория пропаганда

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua