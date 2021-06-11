На Киевщине задержали пропагандистку, которая призывала к вводу войск РФ

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Жительницу Киевской области оперативники СБУ подозревают в антиукраинской пропаганде. Женщина используя онлайн-платформы международных общественных инициатив, призвала к вводу войск РФ на территорию Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что женщина администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизировала" аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

По данным спецслужбы, она размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России.

Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Также распространяла материалы, которые дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС.

Полученные во время досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

Ранее сообщалось, что телеканал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды.