СБУ задержала военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками "ДНР"

Фото: СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины установили и задержали украинского военнослужащего, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы, ему сообщено о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах.