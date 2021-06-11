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11 июня 2021, 13:39 47

СБУ задержала военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками "ДНР"

11 июня 2021, 13:39 47
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Фото: СБУ
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Оперативники Службы безопасности Украины установили и задержали украинского военнослужащего, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы, ему сообщено о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах.

СБУ боевики ВСУ ДНР террорист

 
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