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09 июня 2021, 14:00 32

Суд ЕС "разморозил" активы Януковича и его сына

09 июня 2021, 14:00 32
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Фото из открытых источников
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Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета ЕС 2019 года, которым продлили заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 9 июня, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Суд общей юрисдикции отменяет постановление Совета ЕС 2019 года о продлении замораживания средств, наложенного на Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не доказал, что в уголовном производстве в этом продолжении, которое украинские власти проводят в отношении этих лиц, были соблюдены права на защиту, - говорится в решении.

Так, в частности, отмечается, что при принятии решения в 2019 году Совет ЕС принял во внимание ряд судебных решений, которые касаются уголовного дела в отношении указанных лиц, как составную часть фактической основы, что оправдывает сохранение ограничительных мер.

Однако, по мнению суда, Совет ЕС не смог продемонстрировать, что эффективно рассмотрел эти решения и что смог сделать вывод о том, что процессуальные права соответствующих лиц были соблюдены по существу.

Как сообщалось, защита Януковича обжалует решение суда о заочном следствии. Адвокаты Виктора Януковича обжалуют решение Шевченковского районного суда Киева, который разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента по делу о захвате власти.

Также Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы адвокатов Януковича аж 16 августа. Адвокат хочет поехать к клиенту в РФ и организовать его участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

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