Суд ЕС "разморозил" активы Януковича и его сына
Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета ЕС 2019 года, которым продлили заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра
Об этом говорится в решении суда, опубликованном 9 июня, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Суд общей юрисдикции отменяет постановление Совета ЕС 2019 года о продлении замораживания средств, наложенного на Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не доказал, что в уголовном производстве в этом продолжении, которое украинские власти проводят в отношении этих лиц, были соблюдены права на защиту, - говорится в решении.
Так, в частности, отмечается, что при принятии решения в 2019 году Совет ЕС принял во внимание ряд судебных решений, которые касаются уголовного дела в отношении указанных лиц, как составную часть фактической основы, что оправдывает сохранение ограничительных мер.
Однако, по мнению суда, Совет ЕС не смог продемонстрировать, что эффективно рассмотрел эти решения и что смог сделать вывод о том, что процессуальные права соответствующих лиц были соблюдены по существу.
Как сообщалось, защита Януковича обжалует решение суда о заочном следствии. Адвокаты Виктора Януковича обжалуют решение Шевченковского районного суда Киева, который разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента по делу о захвате власти.