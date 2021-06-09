Против соратников Медведчука начнут заочное расследование по делу о госизмене

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Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении двух соратников народного депутата Виктора Медведчука

Об этом в Facebook сообщил руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, передает RegioNews.

Речь идет об Олеге Синявском и Иване Комеловом, которые в 2014 году возглавляли инициативные группы "Украинского выбора" в Севастополе.

Против них проведут специальное досудебное расследование по делу организации незаконного "референдума".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины ", - рассказал Поночовный.

Напомним, суд вернул Киеву землю, которую незаконно занимала фирма соратников Медведчука.