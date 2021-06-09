Оккупанты в Крыму заочно "приговорили" Бекирова к семи годам заключения
"Суд" в оккупированном Крыму заочно приговорил украинского активиста Эдема Бекирова к семи годам заключения в колонии общего режима
Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет RegioNews.
""Приговор" вынес подконтрольный Кремлю так называемый "Центральный районный суд Симферополя", - отметила она.
Кроме того, Бекирову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
Денисова призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Напомним, недавно в оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову.