Оккупанты в Крыму заочно "приговорили" Бекирова к семи годам заключения

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"Суд" в оккупированном Крыму заочно приговорил украинского активиста Эдема Бекирова к семи годам заключения в колонии общего режима

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет RegioNews.

""Приговор" вынес подконтрольный Кремлю так называемый "Центральный районный суд Симферополя", - отметила она.

Кроме того, Бекирову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Денисова призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову.