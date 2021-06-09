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09 июня 2021, 15:59 5

Оккупанты в Крыму заочно "приговорили" Бекирова к семи годам заключения

09 июня 2021, 15:59 5
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Фото из открытых источников
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"Суд" в оккупированном Крыму заочно приговорил украинского активиста Эдема Бекирова к семи годам заключения в колонии общего режима

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет RegioNews.

""Приговор" вынес подконтрольный Кремлю так называемый "Центральный районный суд Симферополя", - отметила она.

Кроме того, Бекирову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Денисова призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову.

суд Украина Крым оккупанты тюрьма

 
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