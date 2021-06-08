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08 июня 2021, 12:49 49

Рассмотрение дела Тупицкого в очередной раз отложили

08 июня 2021, 12:49 49
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Фото: Facebook
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Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение дела в отношении уволенного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого до 21 июля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Подольском райсуде г. Киева.

Так, в суде отметили, что подготовительное судебное заседание по делу с обвинительным актом в уголовном производстве по обвинению Тупицкого перенесли в связи с заявленным 8 июня ходатайству стороны защиты о проведении онлайн YouTube-трансляции заседания.

Таким образом, на сегодняшнем заседании меру пресечения обвиняемому вновь не избрали. Сам Тупицкий присутствовал на заседании вместе с защитниками.

Напомним, сторона обвинения настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который на то время занимал должность заместителя главы Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные” показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Также сообщалось, что 27 мая суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации.

суд заседание КСУ Александр Тупицкий обвинительный акт

 
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