Рассмотрение дела Тупицкого в очередной раз отложили

Фото: Facebook

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Подольском райсуде г. Киева.

Так, в суде отметили, что подготовительное судебное заседание по делу с обвинительным актом в уголовном производстве по обвинению Тупицкого перенесли в связи с заявленным 8 июня ходатайству стороны защиты о проведении онлайн YouTube-трансляции заседания.

Таким образом, на сегодняшнем заседании меру пресечения обвиняемому вновь не избрали. Сам Тупицкий присутствовал на заседании вместе с защитниками.

Напомним, сторона обвинения настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который на то время занимал должность заместителя главы Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные” показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Также сообщалось, что 27 мая суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации.