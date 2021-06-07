Украинским адвокатам могут разрешить носить травматическое оружие

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Комитет по вопросам правовой политики рекомендует депутатам принять законопроект №4612, которым разрешается украинским адвокатам носить с собой травматическое оружие

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Цель законопроекта - повысить защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье при осуществлении профессиональной деятельности, ведь в последние годы количество нападений на адвокатов возросло", - говорится в сообщении.

По информации Национальной ассоциации адвокатов, с 2013 по 2020 год было зафиксировано 10 убийств адвокатов и девять сообщений о покушении на жизнь.

Также было 57 сообщений о физической расправе и 59 сообщений об угрозах.

Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичным по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия", - сообщают в Раде.

Напомним, Черкасский облсовет призвал Кабмин создать Фонд поддержки региональных СМИ.