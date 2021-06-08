Нацбанк согласовал нового председателя правления Приватбанка

Фото из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Решение принято 8 июня по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением регулятора.

Мы поздравляем Герхарда Беша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления Приватбанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка, - прокомментировал решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Наблюдательный совет Приватбанка назначил Беша председателем правления Приватбанка по результатам проведенного конкурсного отбора в мае 2021 года. Он назначен сроком на пять лет. Но председатель правления банка вступает в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Справочно. Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах находился на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя председателя правления Райффайзен Центральбанка.

Бьош с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Как сообщалось, 2 июня суд в Киеве подтвердил законность национализации Приватбанка. Хозяйственный суд Киева закрыл производство в деле по иску бывшего акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли - продажи Приватбанка.

Ранее, 16 апреля в НБУ заявили, что хотят выставить на продажу "Приватбанк”. По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов.