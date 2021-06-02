ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время заседания 2 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Во время заседания судьи решили, что поскольку Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

В Центре противодействия коррупции добавили, что подозрение, которое предъявили Дубилету, вполне обоснованное, а сообщение о нем произошло в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, 23 февраля стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения. Среди них - бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Один из фигурантов дела Владимир Яценко 22 февраля пытался на частном самолете сбежать из Днепра в Вену.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в декабре 2016 года трое бывших чиновников банка незадолго до его перехода под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Ранее, в июне 2020-го, Дубилет проиграл "Приватбанку" в Верховном суде. Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка на решение судов предыдущих инстанций.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Дубилета.