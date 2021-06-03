ОАСК открыл дело по иску телеканала "НАШ" к Нацсовету

Фото из открытых источников

Окружной админсуд Киева открыл производство по делам по искам телеканала “НАШ” к Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обжаловании результатов внеплановых проверок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делам по искам ООО "НАШ 365” к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обжаловании результатов внеплановых проверок. ОАСК будет рассматривать данные иски по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела, - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что в ОАСК в мае поступило 4 исковых заявления, где истец просит суд признать противоправными и отменить четыре решения Нацсовета, датированы мартом-апрелем 2021 года о назначении внеплановых безвыездных проверок ООО "НАШ 365” (логотип "НАШ”).

По информации пресс-службы суда, всего в производстве ОАСК есть 12 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Как сообщалось, три телеканала не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой принять меры.

29 апреля телеканалы "Наш" и NewsOne оштрафовали на более 300 тысяч гривен. В эфире телеканалов призывали к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.