14:31  03 июня
В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях
14:52  03 июня
ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
15:52  03 июня
Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 16:00 215

ОАСК открыл дело по иску телеканала "НАШ" к Нацсовету

03 июня 2021, 16:00 215
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Окружной админсуд Киева открыл производство по делам по искам телеканала “НАШ” к Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обжаловании результатов внеплановых проверок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делам по искам ООО "НАШ 365” к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обжаловании результатов внеплановых проверок. ОАСК будет рассматривать данные иски по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела, - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что в ОАСК в мае поступило 4 исковых заявления, где истец просит суд признать противоправными и отменить четыре решения Нацсовета, датированы мартом-апрелем 2021 года о назначении внеплановых безвыездных проверок ООО "НАШ 365” (логотип "НАШ”).

По информации пресс-службы суда, всего в производстве ОАСК есть 12 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Как сообщалось, три телеканала не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой принять меры.

29 апреля телеканалы "Наш" и NewsOne оштрафовали на более 300 тысяч гривен. В эфире телеканалов призывали к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

телеканал оаск суд иск Нацсовет проверки

ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
03 июня 2021, 14:52
"Укрзализныця" судится с НСЗУ из-за невыплаты по COVID-пакету
03 июня 2021, 14:42
ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета
02 июня 2021, 21:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram