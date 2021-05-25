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25 мая 2021, 16:01 6

Дело Шеремета: в отводе всего состава суда отказано

25 мая 2021, 16:01 6
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Фото из открытых источников
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Шевченковский райсуд Киева во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал представительнице потерпевших по этому делу Оксане Мельник в удовлетворении отвода всему составу суда

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд постановил заявление Мельник об отводе оставить без удовлетворения, - сказала Голуб.

После того, как Мельник заявила этот отвод всему составу суда, председательствующая судья объявляла перерыв для получения информации об избрании присяжных от аппарата суда, и после перерыва Голуб огласила эту информацию.

Затем прокурор и адвокат Антоненко Станислав Кулик заявили, что по их мнению, это заявление об отводе удовлетворению не подлежит, другие обвиняемые и их защита также высказали свое мнение относительно этого заявления.

После выхода из совещательной комнаты суд отказал Мельник в удовлетворении заявления об отводе всему составу суда.

Сейчас суд продолжает изучение материалов дела.

Как сообщалось, 18 мая в "деле Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугарь.

Раньше, 30 апреля в этом деле Антоненко отпустили под домашний арест. Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца.

суд адвокат Дело Шеремета отказ отвод

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