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31 мая 2021, 19:01 16

Руслан Стефанчук рассказал о мерах безопасности в законопроекте о местных референдумах

31 мая 2021, 19:01 16
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Фото из открытых источников
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В законопроекте о местных референдумах учтен ряд мер безопасности от угроз, которые могут возникнуть

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Разрабатывая законопроект о местных референдумах, мы четко понимали все угрозы, которые могут возникнуть во время принятия этого законопроекта. Мы вложили несколько основных предохранителей.

Первое — мы обозначили, что местный референдум может проводиться только на уровне административно-территориальной единицы, не включая районы и области, чтобы не создавать сепаратистских отделений. Второе — мы поставили запрет на вопросы, которые могут влиять на территориальную целостность и суверенитет. И третье — положения, предусмотренные в этом законе относительно проведения местного референдума на временно оккупированных территориях, отложили именно для них на момент возвращения их в Украину как государство, — рассказал он.

По словам Стефанчука, депутаты готовы принять и другие предложенные меры.

Мы заложили все основные предохранители, которые могли быть. Если граждане Украины будут видеть еще какую-то необходимость применять любые предохранители, мы всегда открыты и готовы внести в текст. Считаю, что осень наиболее оптимальная дата (для принятия — ред.), для нас важна скорость, а важно качество законопроекта, - сказал он.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме. 19 мая первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект под номером №5512 "О местном референдуме".

Также новый законопроект о местных референдумах оценит Венецианская комиссия. Он будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки.

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