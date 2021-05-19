Новый законопроект о местных референдумах оценит Венецианская комиссия

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Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы обработали свыше 100 письменных комментариев и предложений, которые поступили до указанного законопроекта, но мы понимаем, что совершенствованию нет предела, поэтому в ближайшее время мы также планируем (несмотря на то, что мы уже имеем положительные отзывы от многих международных организаций, от многих национальных экспертов) направить этот законопроект в Европейской комиссии за демократию через право, так называемой Венецианской комиссии, для получения соответствующего заключения по этому законопроекту, - сказал Стефанчук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады отметил, что в процессе работы над этим законопроєктом приняты во внимание концепции проектов и местные референдумы, которые уже были зарегистрированы в Верховной Раде, соответствующие правовые позиции Конституционного Суда Украины, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты, рекомендации международных институтов.

Кроме того, Стефанчук отметил, что организовано публичное обсуждение законопроекта путем размещения на официальном сайте Верховной Рады с последующей его доработкой.

Законопроект предусматривает следующие виды местного референдума, как утверждение статуса территориальной общины и изменений к ним, утверждение программы развития территориальной общины, досрочное прекращение полномочий городского, поселкового, сельского совета, сельского, поселкового, городского головы, потеря силу нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, как и любые другие вопросы местного значения, отнесенные Конституцией и законами к ведению территориальной общины.

Почему это важно? Потому что мы должны после того, как мы создали правовой механизм для всеукраинского референдума, наполнить прямой демократией наши территориальные общины, чтобы люди понимали, что от их решения на самом деле что - то зависит, что они могут влиять на местный совет, на местного председателя", - пояснил Стефанчук.

Как сообщалось, сегодня в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме. Законопроект под номером №5512 "О местном референдуме" зарегистрировали в парламенте первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов.