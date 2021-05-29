Зеленский просит правительство повысить прозрачность декларирования чиновников и депутатов

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с призывом безотлагательно подготовить и внести в парламент проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности декларирования

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Среди пожеланий, которые выражает президент, есть необходимость четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

В письме президента также отмечается о необходимости восстановления тридцатидневного периода, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Кроме того, Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке и продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Среди других пожеланий - восстановление обязательной полной проверки деклараций людей, занимающих должности советника или помощника Главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Напомним, в Верховной Раде Украины планируют вынести на рассмотрение в ближайшее время три законопроекта, которые нужны для дальнейшего сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной.