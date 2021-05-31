Рада рассмотрит законопроект о "налоге на Google": что предлагается

Фото из открытых источников

На этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект №4184, который условно называют "налогом на Google". Этим законом намерены обложить налогами иностранные компании, которые предоставляют услуги украинцам в интернете

Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в Facebook, передает RegioNews.

Нардеп также предложил ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся этого налога.

Кто будет платить "налог на Google"?

Предполагается, что "налог на Google" будут платить иностранные компании, которые оказывают электронные услуги в интернете. А также представительства иностранных компаний в Украине, которые предоставляют электронные услуги.

Кому могут предоставляться электронные услуги?

Электронные услуги будут предоставляться исключительно физическим лицам. Если получателями услуг будут компании, они будут плательщиками налога.

Как идентифицировать получателя электронных услуг?

Идентифицировать будут по местонахождению провайдера, по мобильному коду страны SIM-карты, по IP-адресу, по платежному адресу, по банковским реквизитам.

Какие услуги будут считаться электронными?

К электронным услугам относятся: Загрузка фильмов, книг и журналов Доступ к базам данных Доступ к телеканалам Доступ к электронным ресурсам Услуги дистанционного образования Облачные услуги Поставка программного обеспечения Предоставление рекламных услуг в Интернете, - отмечается в сообщении.

Какие услуги не будут считаться электронными?

К таковым будут принадлежать:

Услуги по аренде авто

Услуги заведений питания по поставке продукции

Услуги пассажирского транспорта

Услуги дистанционного образования между преподавателем и слушателем

Предоставление консультационных услуг по электронной почте

Предоставление услуг доступа к интернету

Будут ли освобождены от налога образовательные услуги?

Все образовательные электронные услуги будут освобождены от налогообложения. Это будет распространяться на услуги образования украинских компаний, учебных заведений и образовательных порталов.

Как будет проходить коммуникация между плательщиком и органом контроля?

Для иностранных компаний разработают электронный сервис, в котором будет вся коммуникация с налоговой. Любые взаимодействия компании с налоговой будут дистанционными.

В какой валюте будут платить налог?

Иностранные компании могут платить налог в евро или долларах по своему выбору.

На каком языке будет документооборот?

Все бланки и формы отчетности будут на украинском и английском языках. Плательщикам будут доступны официальные переводы на английский язык порядков заполнения документации.

Что будет с налогом на рекламу?

Налог на рекламу, который платили за производство и / или распространение рекламы, отменен.

Как сообщалось, в Раду еще не внесли закон об олигархах. В Верховной Раде сейчас отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации.