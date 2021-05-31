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31 мая 2021, 16:20 3

В мае 21 нардеп ни разу не проголосовал в Раде - КИУ

31 мая 2021, 16:20 3
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Фото: из открытых источников
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21 народный депутат не проголосовал ни разу во время заседаний Верховной Рады в мае

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

Среди них нардепы от ОПЗЖ Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Федор Христенко, Илья Кива и Сергей Ларин, и нардеп от ВО "Батькивщина" Антон Яценко.

Официально отсутствовали и, соответственно, не голосовали Александр Абдуллин ("Батькивщина"), Константин Бондарев ("Батькивщина"), Виктория Вагнер ("Слуга народа"), Юлия Гришина ("Слуга народа"), Степан Ивахив ("За будущее" ), Тарас Козак (ОПЗЖ), Александр Куницкий ("Слуга народа"), Виктор Медведчук (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Светличная (внефракционный), Сергей Соболев ("Батькивщина"), Евгений Шевченко ("Слуга народа"), Евгений Яковенко (внефракционный)", - говорится в сообщении.

В КИУ отметили, что участие в 100% голосований Верховной Рады приняли только 10 народных депутатов.

Наиболее активно в мае голосовали депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса".

В среднем депутаты "Слуги народа" приняли участие в 85% голосований, ЕС и Голоса - 81%. Депутаты группы "Доверие" приняли участие в 73% голосований. Депутаты других фракций голосовали (нажимали "за", "против" или "воздержался") значительно реже. Народные депутаты "Батькивщины" приняли участие в 54% голосований, группы "За будущее" - 52%, "Оппозиционного платформы За жизнь" - 33%", - сообщают в Комитете избирателей.

По словам председателя КИУ Алексея Кошеля, по сравнению с предыдущими месяцами, в мае количество депутатов, которые не голосовали, удвоилось.

Напомним, ранее КИУ назвал депутатов-рекордсменов по количеству поданных законопроектов.

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