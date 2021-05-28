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28 мая 2021, 17:06 85

Выбрать вакцину нельзя: в Минздраве раскрыли подробности работы Центров вакцинации

28 мая 2021, 17:06 85
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Фото: из открытых источников
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В Центрах массовой вакцинации, которые 29 мая откроются в Киеве, Одессе и Львове, прививки будут делать только тем, кого предварительно пригласили по телефону

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что центры будут работать в выходные дни, в них будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания в приложении "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

В министерстве в очередной раз повторили, что будут отдавать приоритет людям пожилого возраста.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве утверждают, что открыли пилотные центры вакцинации, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях.

По словам чиновников, когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.

В Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации. Также в Киеве 29 мая заработает большой центр COVID-вакцинации.

коронавирус вакцина заявление Минздрав вакцинация

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